Prefeitura de Santa Bárbara troca 1,7 mil placas de identificação de ruas

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), trocou 1.716 placas de identificação de ruas entre janeiro de 2025 e julho deste ano. Ao todo, 302 vias foram contempladas pela ação, de um total de 34 bairros.

A iniciativa tem como objetivo substituir sinalizações deterioradas pela ação do tempo, facilitando a localização e a mobilidade urbana para moradores, visitantes e prestadores de serviços.

A execução dos trabalhos está a cargo de servidores municipais, com o apoio de mão de obra alternativa composta por pessoas sentenciadas a penas de menor potencial ofensivo, e as placas são confeccionadas em troca de patrocínio. Portanto, não há custos para a Administração Municipal.

A meta é realizar esse serviço em todo o Município. Demandas relacionadas à instalação ou substituição de placas podem ser encaminhadas à Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil pelo telefone (19) 3457-9444.

Bairros contemplados:

Jardim São Joaquim

Residencial Furlan

Centro

Vila Rica

Jardim das Laranjeiras

Planalto do Sol

Jardim Mollon

Vila Mollon

Vila Pântano

Parque Planalto

Santa Rosa

Parque Olaria

Frezzarin

Jardim Europa

Vista Alegre

Jardim Panambi

Jardim Boa Esperança

Vila Aparecida

Jardim Dulce

Jardim Santa Luzia

31 de Março

Conjunto Habitacional Angelo Giubina

Parque do Lago

Vila Oliveira

São Manoel

São Roque

Vila Dainese

Jardim Turmalinas

Jardim Adélia

Vila Betica

Jardim Sans

Vila Borges

Cidade Nova

Jardim Pérola

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP