Prefeitura de Santa Bárbara troca 1,7 mil placas de identificação de ruas

Leia Mais  notícias da cidade e região  

A Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste, por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), trocou 1.716 placas de identificação de ruas entre janeiro de 2025 e julho deste ano. Ao todo, 302 vias foram contempladas pela ação, de um total de 34 bairros. A iniciativa tem como objetivo substituir sinalizações deterioradas pela ação do tempo, facilitando a localização e a mobilidade urbana para moradores, visitantes e prestadores de serviços. A execução dos trabalhos está a cargo de servidores municipais, com o apoio de mão de obra alternativa composta por pessoas sentenciadas a penas de menor potencial ofensivo, e as placas são confeccionadas em troca de patrocínio. Portanto, não há custos para a Administração Municipal. A meta é realizar esse serviço em todo o Município. Demandas relacionadas à instalação ou substituição de placas podem ser encaminhadas à Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil pelo telefone (19) 3457-9444. Bairros contemplados: Jardim São Joaquim Residencial Furlan Centro Vila Rica Jardim das Laranjeiras Planalto do Sol Jardim Mollon Vila Mollon Vila Pântano Parque Planalto Santa Rosa Parque Olaria Frezzarin Jardim Europa Vista Alegre Jardim Panambi Jardim Boa Esperança Vila Aparecida Jardim Dulce Jardim Santa Luzia 31 de Março Conjunto Habitacional Angelo Giubina Parque do Lago Vila Oliveira São Manoel São Roque Vila Dainese Jardim Turmalinas Jardim Adélia Vila Betica Jardim Sans Vila Borges Cidade Nova Jardim Pérola

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), trocou 1.716 placas de identificação de ruas entre janeiro de 2025 e julho deste ano. Ao todo, 302 vias foram contempladas pela ação, de um total de 34 bairros.

A iniciativa tem como objetivo substituir sinalizações deterioradas pela ação do tempo, facilitando a localização e a mobilidade urbana para moradores, visitantes e prestadores de serviços.

A execução dos trabalhos está a cargo de servidores municipais, com o apoio de mão de obra alternativa composta por pessoas sentenciadas a penas de menor potencial ofensivo, e as placas são confeccionadas em troca de patrocínio. Portanto, não há custos para a Administração Municipal.

A meta é realizar esse serviço em todo o Município. Demandas relacionadas à instalação ou substituição de placas podem ser encaminhadas à Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil pelo telefone (19) 3457-9444.

Bairros contemplados:

  • Jardim São Joaquim
  • Residencial Furlan
  • Centro
  • Vila Rica
  • Jardim das Laranjeiras
  • Planalto do Sol
  • Jardim Mollon
  • Vila Mollon
  • Vila Pântano
  • Parque Planalto
  • Santa Rosa
  • Parque Olaria
  • Frezzarin
  • Jardim Europa
  • Vista Alegre
  • Jardim Panambi
  • Jardim Boa Esperança
  • Vila Aparecida
  • Jardim Dulce
  • Jardim Santa Luzia
  • 31 de Março
  • Conjunto Habitacional Angelo Giubina
  • Parque do Lago
  • Vila Oliveira
  • São Manoel
  • São Roque
  • Vila Dainese
  • Jardim Turmalinas
  • Jardim Adélia
  • Vila Betica
  • Jardim Sans
  • Vila Borges
  • Cidade Nova
  • Jardim Pérola

 

+ NOTÍCIAS  NO GRUPO NM DO WHATSAPP