Prefeitura de Santa Bárbara troca 1,7 mil placas de identificação de ruas
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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), trocou 1.716 placas de identificação de ruas entre janeiro de 2025 e julho deste ano. Ao todo, 302 vias foram contempladas pela ação, de um total de 34 bairros.
A iniciativa tem como objetivo substituir sinalizações deterioradas pela ação do tempo, facilitando a localização e a mobilidade urbana para moradores, visitantes e prestadores de serviços.
A execução dos trabalhos está a cargo de servidores municipais, com o apoio de mão de obra alternativa composta por pessoas sentenciadas a penas de menor potencial ofensivo, e as placas são confeccionadas em troca de patrocínio. Portanto, não há custos para a Administração Municipal.
A meta é realizar esse serviço em todo o Município. Demandas relacionadas à instalação ou substituição de placas podem ser encaminhadas à Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil pelo telefone (19) 3457-9444.
Bairros contemplados:
- Jardim São Joaquim
- Residencial Furlan
- Centro
- Vila Rica
- Jardim das Laranjeiras
- Planalto do Sol
- Jardim Mollon
- Vila Mollon
- Vila Pântano
- Parque Planalto
- Santa Rosa
- Parque Olaria
- Frezzarin
- Jardim Europa
- Vista Alegre
- Jardim Panambi
- Jardim Boa Esperança
- Vila Aparecida
- Jardim Dulce
- Jardim Santa Luzia
- 31 de Março
- Conjunto Habitacional Angelo Giubina
- Parque do Lago
- Vila Oliveira
- São Manoel
- São Roque
- Vila Dainese
- Jardim Turmalinas
- Jardim Adélia
- Vila Betica
- Jardim Sans
- Vila Borges
- Cidade Nova
- Jardim Pérola
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