Americana recebe musical “Queen Legend – O Legado de Freddie Mercury” nesta sexta-feira

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O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, nesta sexta-feira (7), às 20h, o musical “Queen Legend | O Legado de Freddie Mercury”, em uma celebração à trajetória de uma das bandas mais influentes de todos os tempos. Os ingressos estão à venda e custam de R$ 80 a R$ 160, em www.ingressodigital.com. O Teatro Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. A classificação indicativa é livre.

Nos vocais, o público vai conferir a apresentação de Elvis Balbo, reconhecido como um dos maiores intérpretes de Freddie Mercury em atividade graças à sua notável semelhança vocal e presença de palco do artista.

Ao seu lado, estará a banda QUEEN Legend, que conta com Cauê Brisolla na guitarra representando Brian May. O grupo é conhecido por sua precisão musical e respeito à obra original e promete executar com excelência os maiores sucessos e clássicos atemporais, como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” e “Somebody to Love”.

“O Teatro Municipal Lulu Benencase terá mais uma noite musical memorável, agora com a apresentação de composições de uma das maiores bandas da história da humanidade. Fica o convite aos fãs de Queen e para quem deseja conhecer o legado do icônico cantor Freddie Mercury”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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