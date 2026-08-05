BTS boicota Grammy 2027 e reacende debate sobre reconhecimento global da música

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A decisão do BTS de não inscrever seu novo álbum ARIRANG no Grammy 2027 ganhou um novo capítulo após a manifestação oficial da Recording Academy. O CEO da instituição, Harvey Mason Jr., afirmou respeitar a escolha do grupo, apesar de ter lamentado sua ausência na premiação. O posicionamento acontece em meio às discussões sobre a criação da nova categoria “Melhor Performance de Pop Asiático”, que dividiu opiniões entre artistas e fãs.

Em comunicado, o BTS afirmou que deseja ver sua música reconhecida pelo mérito artístico, sem divisões por idioma ou região. A declaração alimentou o debate sobre até que ponto categorias específicas representam inclusão ou acabam reforçando uma segmentação dos artistas internacionais.

Para Jeff Nuno, CEO da LUJO NETWORK e especialista em distribuição digital, o episódio vai muito além de uma simples decisão de participar ou não de uma premiação.

“Hoje a música é verdadeiramente global. O streaming eliminou praticamente todas as fronteiras geográficas do consumo musical. Quando um artista alcança públicos no mundo inteiro, é natural que ele espere competir nas principais categorias pelo impacto artístico da sua obra”.

Segundo o especialista, a criação de categorias voltadas para determinados mercados pode trazer visibilidade para novos artistas, mas também desperta uma discussão importante sobre como essa valorização acontece.

“O desafio está em reconhecer diferentes culturas sem criar a percepção de que determinados artistas pertencem apenas a uma categoria específica. O público já não consome música dessa forma. As playlists misturam idiomas, estilos e países o tempo inteiro”.

O posicionamento do Grammy sobre a polêmica

A Recording Academy afirmou que a nova categoria foi criada justamente para ampliar o reconhecimento da produção asiática e ressaltou que artistas continuam elegíveis às categorias principais, como Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano.

Mesmo assim, a decisão do BTS repercutiu mundialmente justamente porque o grupo é considerado um dos maiores fenômenos da música contemporânea, acumulando recordes de vendas, streaming e turnês internacionais.

Para Jeff Nuno, esse movimento reflete uma transformação maior da própria indústria musical.

“Estamos vivendo uma mudança de paradigma. Durante décadas, o mercado era organizado a partir de centros específicos da indústria. Hoje, quem determina o sucesso é muito mais o comportamento do público nas plataformas digitais do que a origem geográfica do artista”.

O especialista acredita que discussões como essa tendem a se tornar cada vez mais frequentes à medida que mercados como Ásia, América Latina e África ganham um maior protagonismo no consumo global.

“As grandes premiações passam por um processo natural de adaptação a um mercado que mudou profundamente. A música deixou de ser regional para se tornar definitivamente global, e as estruturas de reconhecimento também precisarão acompanhar essa transformação”.

Para Jeff Nuno, independentemente do desfecho da discussão, o episódio mostra como artistas de alcance mundial têm cada vez mais influência para provocar debates sobre os rumos da indústria musical.

“Quando um grupo do tamanho do BTS toma uma decisão como essa, o impacto vai muito além de uma premiação. Isso acaba estimulando uma reflexão importante sobre como a indústria reconhece talento em um mercado que hoje é muito mais diverso, conectado e internacional”.

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