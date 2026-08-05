Americana se destaca entre os líderes na geração de empregos em diferentes setores da economia

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Americana encerrou o primeiro semestre de 2026 entre os municípios que mais geraram empregos formais em diversos segmentos econômicos no Estado de São Paulo e no Brasil. O desempenho colocou a cidade na liderança estadual e nacional em diferentes atividades, reforçando a diversidade e a força da economia local. Os dados foram compilados pelo Observatório Econômico da Prefeitura de Americana, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, destacou que os resultados refletem a capacidade de adaptação da economia local e as políticas adotadas pelo município para estimular novos investimentos.

“Os números do Caged refletem a realidade do emprego formal em um dado período de tempo. E os dados semestrais demonstram que Americana tem uma economia forte e que se adapta a várias adversidades. E isso se deve muito à política municipal de atração de novas empresas, que eliminou processos burocráticos sendo, inclusive, reconhecida e premiada”, afirmou.

O secretário também ressaltou a importância das ações de qualificação profissional desenvolvidas no município, destacando que programas como o Futuro Certo contribuem para preparar trabalhadores para as demandas do mercado.

Liderança estadual

Americana conquistou a primeira colocação no Estado de São Paulo nos seguintes segmentos:

• Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação – saldo de 188 empregos;

• Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores – 66;

Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle – 25;

• Fabricação de desinfestantes domissanitários – 9;

• Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios – 9;

• Fabricação de catalisadores – 6;

• Serviço de laboratório óptico – 5;

• Regulação das atividades econômicas – 2;

• Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada – 1.

O município também ficou na segunda colocação estadual em segmentos como:

• Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas – saldo de 42 empregos;

• Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente – 21;

• Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino – 16;

• Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho – 13;

• Confecção de roupas íntimas – 11;

• Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem – 7;

• Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais – 6;

• Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas – 5;

• Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos – 3;

• Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, eletroímãs e isoladores – 2.

Além disso, Americana alcançou a terceira colocação estadual no segmento de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, minimercados, mercearias e armazéns, registrando saldo de 78 empregos formais.

Destaque nacional

No ranking nacional, Americana liderou a geração de empregos nos seguintes segmentos:

• Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação – 188;

• Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores – 66;

• Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle – 25;

• Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios – 9;

• Fabricação de catalisadores – 6.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP