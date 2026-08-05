Flávio Bolsonaro anunciou agora pela manhã o senador Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, como seu candidato a vice. O Presidente do PL Waldemar da Costa Neto afirmou que o nome já havia sido escolhido há seis meses.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP Ex-procurador-geral de Justiça e deputado federal, Alfredo Gaspar construiu sua trajetória no combate ao crime, na defesa da lei e no enfrentamento firme da corrupção. Ao lado de Flávio Bolsonaro, representa uma chapa comprometida com a segurança pública, a liberdade e os valores que milhões de brasileiros defendem.