Diocese de Limeira celebra o Dia do Padre

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A Igreja Católica celebra nesta terça-feira, 4 de agosto, o Dia do Padre, data dedicada à memória de São João Maria Vianney, conhecido como o Cura d’Ars e padroeiro dos sacerdotes. A ocasião é marcada pela valorização do ministério sacerdotal e pelo reconhecimento da missão dos padres junto às comunidades.

Na Diocese de Limeira, a celebração é vivida em clima de oração e gratidão pelos sacerdotes que atuam nas paróquias e comunidades. Responsáveis pelo anúncio do Evangelho e pela administração dos sacramentos, os padres desempenham papel fundamental na vida da Igreja, acompanhando famílias, orientando jovens, visitando enfermos, confortando os que sofrem e fortalecendo a esperança dos fiéis.

A presença do sacerdote acompanha momentos decisivos da vida cristã, desde o Batismo até a celebração da Eucaristia, do Matrimônio à assistência espiritual em situações de enfermidade e despedida. O exercício do ministério também se manifesta na escuta, no acolhimento e no cuidado pastoral das pessoas.

Para o administrador diocesano, padre Cassio Roberto Rossette, o Dia do Padre é também uma oportunidade para reconhecer a importância da missão sacerdotal e fortalecer a comunhão entre os fiéis e seus pastores. “O padre é chamado a ser sinal da presença de Cristo no meio do povo, vivendo seu ministério com espírito de serviço, proximidade e dedicação. Neste Dia do Padre, nossa gratidão se estende a todos os sacerdotes que, com generosidade, anunciam o Evangelho, celebram os sacramentos e caminham ao lado das famílias e comunidades. Convido também todos os fiéis a rezarem por seus padres, para que Deus os fortaleça na vocação e suscite novas vocações para a Igreja”, afirma.

A escolha de São João Maria Vianney como padroeiro dos sacerdotes reforça esse modelo de serviço. Sacerdote francês do século XIX, ele ficou conhecido pela vida de oração, simplicidade e dedicação ao confessionário e à evangelização, tornando-se referência de santidade e entrega pastoral.

Em um contexto de constantes transformações sociais, a Igreja destaca que o ministério sacerdotal permanece como sinal de esperança e serviço. Além da liderança religiosa, o padre é chamado a ser testemunha da fé, servidor da comunidade e instrumento da misericórdia de Deus, missão que exige formação permanente, equilíbrio humano, disponibilidade e profunda vida espiritual.

Ao celebrar o Dia do Padre, a Diocese de Limeira manifesta sua gratidão a todos os sacerdotes diocesanos e religiosos que exercem seu ministério nas comunidades da região. A Igreja também renova o pedido para que São João Maria Vianney interceda pelos padres e inspire novas vocações sacerdotais.

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