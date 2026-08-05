Dois homens que estavam com uma picape Frontier que tinha duas placas mandrake foram perseguidos logo após entrarem em Americana. Eles tentaram fugir a pé, mas um acabou detido por homens da Polícia Militar. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira e a dupla vinha de Limeira pela rodovia Anhanguera.

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Abaixo relato da PM

FLAGRANTE DE FURTO DE VEÍCULO 01 indivíduo preso 19° BPM/I – 1ª Cia PM – Americana 04/08/2026 – 05h00 Rua: José Alves Cunha Equipe: Delta Vtr: I-19141 Cb PM Ricardo/Sd PM Bailon Indiciado: M. F. P. B. –

Frontier ‘importada’ de Limeira

Foi irradiado pelo Comando de Força Patrulha o acompanhamento de uma caminhonete Nissan Frontier, de cor cinza, que ostentava placas sobrepostas às originais e havia sido furtada no município de Limeira em 03/08.

O acompanhamento ocorreu pelas rodovias Anhanguera e Dom Pedro I, até que os indivíduos retornaram pela Rodovia Anhanguera, sentido interior, adentrando o município de Americana, onde abandonaram o veículo pela Rua José Alves da Cunha e empreenderam fuga a pé. Em ato contínuo, as equipes iniciaram patrulhamento com vistas à localização dos autores, logrando êxito em abordar um dos suspeitos, que, ao perceber a aproximação policial, demonstrou nervosismo e dispensou um objeto em um vaso de planta na calçada. Em averiguação, constatou-se tratar de uma chave presencial compatível com o veículo furtado.

Durante a busca pessoal, foi localizado um aparelho celular Samsung A07, que, segundo o próprio abordado, era utilizado para comunicação entre os comparsas durante a ação criminosa. Em entrevista, o indivíduo confessou a autoria do furto, versão corroborada por imagens de monitoramento que registraram sua participação juntamente com outro envolvido, o qual não foi localizado. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto. O proprietário foi cientificado da recuperação da caminhonete, que posteriormente lhe foi restituída, permanecendo o indiciado à disposição da Justiça.