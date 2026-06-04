Antes de pintar ruas para a Copa do Mundo, Católicos da região acordaram de madrugada para pintar as ruas para o Corpus Christi na região este feriado.

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O registro foi feito nas proximidades da igreja do bairro São Jerônimo em Americana.

Antes de nascer o sol

Feriadão de Corpus Christi, cuidados para evitar roubos e invasões

Especialista lista dicas de proteção às residências e condomínios nesta época propícia para viagens com a família e amigos.

Feriado prolongado de Corpus Christi é uma oportunidade ímpar para uma viagem com a família e amigos. Mas deixar as casas e condomínios vazios sempre exige atenção, já que os criminosos aproveitam essas datas e o menor fluxo de pessoas para cometer invasões e delitos.

Para evitar surpresas desagradáveis, a delegada aposentada Marcia Gomes, Relações Institucionais do Grupo GR, ressalta algumas dicas práticas fundamentais para garantir a proteção do patrimônio.

Para os condomínios, a recomendação é que os síndicos realizem uma inspeção rigorosa nos sistemas de segurança e nos circuitos de câmeras para assegurar que tudo esteja funcionando corretamente, enquanto os apartamentos permanecem vazios. ”Se houver contrato com empresas de vigilância, é prudente solicitar a intensificação das rondas durante este período. Além disso, os moradores devem manter atenção redobrada ao que ocorre nas imediações, comunicando imediatamente à segurança ou à polícia sobre a presença de carros parados por muito tempo ou de pessoas estranhas circulando na região”, recomenda.

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