O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, realizará, nos dias 15, 16 e 17 de junho, leilão virtual de veículos removidos, abandonados, sinistrados ou recolhidos a qualquer título e não reclamados por seus proprietários dentro do prazo legal de 60 dias, contados a partir da data de recolhimento.

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Este será o nono leilão promovido pelo DER-SP no ano: até 2 de abril, foram arrematados mais de 1.700 lotes – após essa data, outros dois leilões foram realizados, ainda em fase de homologação, com resultados ainda não contabilizados.

Ao todo, serão ofertados nesta rodada mais de 800 lotes, que poderão ser arrematados exclusivamente por meio do sistema eletrônico disponível no site www.grupocarvalholeiloes.com.br, a partir das 9h dos dias do leilão.

Os lotes comercializados se dividem entre automóveis e motocicletas conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis. Serão vendidos no estado e condições em que se encontram, podendo apresentar falta de peças e componentes, ferrugem, corrosão, problemas na numeração do chassi ou outras irregularidades, eventualmente necessitando de reparos ou remarcações.

Os licitantes poderão visitá-los do dia 8 ao dia 12 de junho, das 9h às 12h e das 13h às 16h, no município de Araraquara, com reserva técnica em Barrinha, Santa Cruz do Rio Pardo, Jaú, Pirassununga e Serrana (endereços completos no Edital), sendo que os lotes não leiloados serão comercializados em novo edital.

A relação dos veículos e demais informações sobre o referido leilão estão disponíveis no Edital de Leilão nº 324/2024, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 07 de maio de 2026.

Leilão virtual DER-SP:

– www.grupocarvalholeiloes.com.br

– 15, 16 e 17 de junho (segunda, terça e quarta-feira) – a partir das 9h

– Telefone – (11) 3311-1700