Ocorrências atendidas pelo 48º BPM/I envolveram tráfico de drogas, captura de procurados e crimes em Hortolândia e Sumaré

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou uma série de ocorrências entre quinta-feira (13) e sexta-feira (14) nas cidades de Hortolândia e Sumaré, resultando na prisão de cinco pessoas por crimes como tráfico de drogas, captura de procurados, adulteração de sinais veiculares e ato obsceno.

Em Hortolândia, uma mulher de 37 anos foi presa por adulteração de sinais de identificação veicular durante patrulhamento preventivo na região central. A equipe policial abordou uma motocicleta e constatou que o veículo possuía placa de fabricação artesanal e o número do chassi parcialmente suprimido. A condutora foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e permaneceu presa à disposição da Justiça.

Já em Sumaré, dois homens de 21 anos foram presos por tráfico de drogas na Avenida Soma, na Vila Soma. Durante patrulhamento com apoio de motocicletas, os policiais abordaram os suspeitos em uma viela. Com eles foram encontrados entorpecentes e, após indicação dos próprios abordados, mais drogas foram localizadas escondidas sob a vegetação.

Ao todo, foram apreendidos R$ 14,00, 0,078 kg de cocaína, 0,018 kg de “dry”, 0,244 kg de maconha, 0,090 kg de crack e um aparelho celular. Um dos presos também era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Outra captura ocorreu em Hortolândia, no Jardim Nova Hortolândia, onde um homem de 47 anos procurado pelo crime de homicídio tentou fugir pelos telhados ao perceber a presença policial. Após acompanhamento, ele foi abordado e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo preso.

Em Sumaré, um homem de 42 anos foi preso por ato obsceno após denúncias de que estaria expondo as partes íntimas e praticando atos obscenos em via pública, causando constrangimento e medo em moradores da região do Parque Ideal. O suspeito foi localizado durante patrulhamento e levado ao Plantão Policial.

Ainda em Sumaré, no Jardim São Judas Tadeu, um homem de 48 anos foi capturado após demonstrar nervosismo ao notar a aproximação policial. Durante consulta aos sistemas, os policiais constataram mandado de prisão em aberto pelo crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal. Ele também permaneceu preso à disposição da Justiça.