Mostra Senac de Artes Cênicas oferece espetáculo gratuito em Santa Bárbara

A Praça Coronel Luiz Alves (Central) de Santa Bárbara d’Oeste recebe nesta sexta-feira (15), às 16h, o espetáculo teatral gratuito “Quem Não Sabe Faz Ao Vivo”, promovido por meio da 19º Mostra Senac de Artes Cênicas.

No espetáculo, três palhaços, atrapalhadamente, buscam iniciar uma grande e inovadora peça de teatro de rua, mas se deparam com empecilhos que impedem seu começo. Com tantos preparativos, eles se confundem sobre o que vão apresentar e tomam uma sequência de medidas desesperadas para não desagradar seus espectadores.

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De maneira jocosa e baderneira, a Companhia do Bagaço materializa em seu primeiro espetáculo presencial uma dramaturgia cômica cheia de vontades de aproximação com o público.

Ficha técnica

Atores: Cachú Guilherme Martins, Camilla Puertas e Fernanda Nunes

Direção: Fernanda Jannuzzelli

Preparação Musical: Arturo Cussen

Figurino: Lara Prado

Cenografia e Adereços: Cláudio Saltini

Dramaturgia: Cachú Guilherme Martins

Coordenação de Produção: Companhia do Bagaço

Designer Gráfico: Maurício Oliveira

Fotografia: Dalton Yatabe

Realização: Companhia do Bagaço

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