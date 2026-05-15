Mostra Senac de Artes Cênicas oferece espetáculo gratuito em Santa Bárbara

A Praça Coronel Luiz Alves (Central) de Santa Bárbara d’Oeste recebe nesta sexta-feira (15), às 16h, o espetáculo teatral gratuito “Quem Não Sabe Faz Ao Vivo”, promovido por meio da 19º Mostra Senac de Artes Cênicas.

No espetáculo, três palhaços, atrapalhadamente, buscam iniciar uma grande e inovadora peça de teatro de rua, mas se deparam com empecilhos que impedem seu começo. Com tantos preparativos, eles se confundem sobre o que vão apresentar e tomam uma sequência de medidas desesperadas para não desagradar seus espectadores.

Mostra Senac de Artes Cênicas oferece espetáculo gratuito em Santa Bárbara

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De maneira jocosa e baderneira, a Companhia do Bagaço materializa em seu primeiro espetáculo presencial uma dramaturgia cômica cheia de vontades de aproximação com o público.

Ficha técnica

  • Atores: Cachú Guilherme Martins, Camilla Puertas e Fernanda Nunes
  • Direção: Fernanda Jannuzzelli
  • Preparação Musical: Arturo Cussen
  • Figurino: Lara Prado
  • Cenografia e Adereços: Cláudio Saltini
  • Dramaturgia: Cachú Guilherme Martins
  • Coordenação de Produção: Companhia do Bagaço
  • Designer Gráfico: Maurício Oliveira
  • Fotografia: Dalton Yatabe
  • Realização: Companhia do Bagaço

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