Obras do Parque do Jd. Amanda, em Hortolândia, estão aceleradas

Prefeitura trabalha na área de patinação e na ampliação de calçadas para pedestres e ciclovias do parque

Mais uma etapa das obras do Parque Socioambiental do Jardim Amanda está prestes à ser entregue para a população. Nesta semana, a Prefeitura de Hortolândia acelera a concretagem do local que será destinado à patinação, além de ampliar a pista de caminhada e ciclovia. A previsão é que este novo trecho do parque, que inclui ainda quadra esportiva, campo society e academia ao ar livre, seja finalizado ainda neste mês.

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De acordo com a Secretaria de Obras, a área para patinação está em implantação nas proximidades da rua Washington Luís, onde também haverá estacionamento para 10 vagas de automóveis e 3 vagas de motos. Outra fase do parque será concluída até junho, incluindo o campo de futebol gramado (Campo da Mina), novo trecho de ciclovia e pista de caminhada, ampliação da iluminação em LED, além da área para patinação e estacionamento.

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda faz parte do novo PIC, anunciado pelo prefeito Zezé Gomes, em dezembro de 2023. A construção é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

Com o avanço de mais intervenções, que incluem também obras de um vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários, o parque terá área de 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade.

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