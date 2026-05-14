Feira Noturna de Nova Odessa tem atração musical nesta 5ª-feira

Cantor Juarez Angelini animou a Quarta Gastronômica no Jardim Marajoara e nesta quinta, Banda Sinfônica Municipal se apresenta na Feira Noturna da Rodoviária, com festival de bolos fatiados

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Nesta quinta-feira, dia 14, a Feira Noturna da Rodoviária recebe a Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss, em mais uma ação do projeto que leva música de qualidade aos espaços de grande circulação da cidade. A apresentação da banda acontece a partir das 18h30, também com acesso livre. Além da música, o evento contará com opções gastronômicas, artesanato e festival de bolos fatiados.

O programa “Integra Sumaré” (da emissora TV Integração, que cobre a Região Metropolitana de Campinas) estará presente nas feiras, gravando com alguns dos food trucks participantes. A intenção é mostrar a variedade e a qualidade da gastronomia local, incentivando moradores de cidades vizinhas a visitarem as feiras e impulsionando o turismo de compras e lazer no município.

A Praça do Jardim Marajoara recebeu apresentação do cantor Juarez Angelini nesta quarta (13). A feira noturna, que acontece semanalmente no bairro com várias opções de food trucks e artesanato, teve o show especial com repertório de música popular brasileira e seresta para o público.

As iniciativas fazem parte da política de descentralização cultural da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, que tem levado apresentações artísticas a feiras, parques e outros pontos de encontro da população. O trabalho já rendeu à cidade o Prêmio Descentralização Cultural, concedido pelo Instituto Recrie, reconhecendo o sucesso da proposta de democratizar o acesso à cultura.

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