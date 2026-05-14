DAE reforma filtros das Estações de Tratamento de Água de Americana

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, na segunda-feira (11), os serviços de reforma geral dos filtros das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2, estruturas responsáveis pela etapa final do processo de tratamento da água distribuída no município.

Os trabalhos começaram pelo filtro 1 da ETA 2 e serão executados de forma gradual, com um filtro por vez, estratégia adotada para minimizar impactos operacionais no tratamento e no abastecimento da cidade.

A obra é executada pela empresa Sanerveg Consultoria em Projetos e Obras Ltda e contempla a recuperação estrutural e hidráulica dos filtros, além da substituição dos elementos filtrantes.

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As intervenções fazem parte do conjunto de investimentos voltados à modernização do sistema de abastecimento. Os mesmos locais também receberão melhorias relacionadas à modernização das válvulas e sistemas de controle das ETAs, permitindo integração entre as ações previstas pela autarquia.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a iniciativa integra o planejamento de modernização das estruturas de tratamento de água da cidade. “Estamos avançando em mais uma etapa importante dentro do programa de melhorias das ETAs, com organização e planejamento para que as intervenções ocorram de forma segura e com o menor impacto possível ao sistema”, destacou.

O diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, ressaltou a importância técnica da execução gradual dos serviços. “A reforma será realizada de forma planejada, filtro por filtro, justamente para preservar a capacidade operacional das estações durante os trabalhos”, afirmou.

De acordo com estudos técnicos realizados pelo DAE, a última reforma geral dos filtros das ETAs 1 e 2 ocorreu em 2015. Após anos de operação contínua, as unidades passaram a apresentar desgaste nas camadas filtrantes, tornando necessária a execução da reforma estrutural e hidráulica.

As ETAs 1 e 2, localizadas na Praça Dr. Fernando Costa, são responsáveis pelo tratamento de 100% da água distribuída em Americana.

A iniciativa integra o programa DAE em Ação pela Água, dentro da operação ETA Eficiente, voltada à modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento do município.

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