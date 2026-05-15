Ações da Polícia Militar resultaram em apreensões de centenas de porções de entorpecentes, dinheiro, cigarros clandestinos e materiais do tráfico

O 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou três ocorrências nesta quarta-feira (14), em Americana, que terminaram com quatro pessoas presas e um adolescente apreendido por envolvimento com tráfico de drogas.

A maior ocorrência aconteceu pela manhã, na Avenida Cecília Meireles, após denúncia anônima sobre a prática de tráfico em uma adega conhecida como “Só Filé”. Durante as diligências, policiais abordaram um veículo Hyundai HB20 utilizado por um motorista de aplicativo que havia acabado de sair do local. Com ele foram encontrados dinheiro e uma porção de “dry”.

Na sequência, as equipes foram até a adega e localizaram um suspeito tentando fugir para o banheiro. Durante as buscas, os policiais encontraram drogas escondidas no chão e dentro do encanamento do vaso sanitário.

Ao todo, foram apreendidas 486 porções de drogas, entre maconha, crack, cocaína e “dry”, além de 121 maços de cigarros clandestinos, celulares, máquina de cartão, câmeras de monitoramento, caderno com anotações do tráfico e R$ 1.635,30 em dinheiro. Dois homens foram presos em flagrante.

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Já durante a tarde, equipes da Força Tática prenderam um homem de 22 anos e apreenderam um adolescente em uma residência usada para preparo e distribuição de “dry”, na Rua Elizabeth Cardoso.

Segundo a PM, o suspeito foi abordado ao sair do imóvel com 25 porções da droga. Dentro da residência, os policiais encontraram outros indivíduos, um pé de maconha plantado no quintal e um cômodo utilizado para fracionamento dos entorpecentes.

No local foram apreendidas porções de “dry”, balança de precisão, embalagens plásticas, rádios comunicadores e anotações ligadas ao tráfico. O homem e o adolescente permaneceram à disposição da Justiça.

Ainda na tarde de quarta-feira, uma equipe da ROCAM prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas na região do Terminal Rodoviário de Americana.

O suspeito tentou fugir ao notar a aproximação policial e tentou entrar em um salão de beleza, mas acabou abordado. Com ele foram localizadas 76 porções de crack, R$ 403,25 em dinheiro, um aparelho celular e um soco inglês.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e o indivíduo permaneceu preso.