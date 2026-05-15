Secretaria de Saúde informa que nenhuma cobrança acontece por telefone, mensagens ou e-mails não institucionais

A Secretaria de Saúde de Sumaré, por meio da Vigilância Sanitária, alerta empresários e comerciantes do município sobre tentativas de golpe praticadas por pessoas que se passam por fiscais do setor para obter dinheiro e documentos de forma fraudulenta.

A Vigilância recebeu denúncias de estabelecimentos abordados por indivíduos que se identificaram como fiscais, mas que não pertencem à equipe do órgão. Além das visitas presenciais, também há registros de contatos feitos por telefone, mensagens de texto, WhatsApp e e-mails não oficiais.

Segundo os relatos, os golpistas informam supostas irregularidades, enviam falsas notificações, solicitam documentos e exigem pagamentos referentes a processos inexistentes.

Esclarece

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Adriana Singi, reforça que nenhuma cobrança acontece por telefone, aplicativos de mensagens ou e-mails não institucionais. “Quando há necessidade de notificações, vistorias ou solicitações de documentos, os procedimentos acontecem de forma presencial, oficial e com identificação funcional dos fiscais”.

Adriana ressalta ainda a importância da atenção dos comerciantes diante desse tipo de abordagem. Os fiscais da Vigilância Sanitária atuam sempre identificados e dentro dos protocolos oficiais. Qualquer cobrança fora dos canais institucionais deve ser considerada suspeita. “Em caso de dúvida, o comerciante precisa entrar em contato diretamente com a nossa equipe antes de fornecer documentos ou realizar qualquer pagamento”, destacou.

Para checar a identidade do fiscal, a orientação é entrar em contato diretamente com a Vigilância Sanitária pelo telefone (19) 3873-4838.

A Secretaria também pede que qualquer tentativa de golpe seja denunciada aos canais oficiais da Prefeitura e às autoridades policiais para investigação.