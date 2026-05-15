Campanha anual de coleta de itens para o tempo frio tem 20 pontos de arrecadação

Ao som do “Quinteto Cultura”, servidores municipais de Hortolândia participaram, na manhã desta terça-feira (12/05), da abertura da “Campanha do Agasalho”, promovida anualmente pelo FunSol (Fundo Social de Solidariedade), com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social. O “Dia D” reuniu dezenas de pessoas no hall do Novo Paço, no Jd. Metropolitan, dentre elas o secretário adjunto de Inclusão e Desenvolvimento Social, Lenivaldo Pauliuki, o Leni, e a primeira-dama, presidente do FunSol e secretária titular da Pasta, Maria dos Anjos Assis Barros, que representou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, às voltas com outra agenda.

A campanha, que dispõe de 20 pontos de coleta, visa arrecadar cobertores, casacos e outros itens de vestuário que possam aquecer moradores da cidade em situação de vulnerabilidade. A arrecadação se estenderá até meados de setembro.

A mobilização cresce em importância, considerando a queda brusca na temperatura nos últimos dias. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, a temperatura mínima em Hortolândia foi de 7,8°C e a máxima de 19°C, nas últimas 24 horas (das 7h de ontem às 7h de hoje). De acordo com o Departamento de Assuntos Climáticos, a mudança aconteceu em razão de uma frente fria, associada a uma massa de ar polar. A tendência é de aumento gradual das temperaturas, com previsão de tempo mais quente no fim da semana.

Balanço divulgado pelos organizadores sobre o primeiro dia da campanha mostra que foram arrecadadas, neste “Dia D”, 1.282 peças ao todo, sendo 1.271 cobertores novos e 11 usados.

“A campanha superou as expectativas. Todos os secretários e secretárias fizeram uma boa campanha com os servidores e foi muito caloroso, foi muito bom. O pessoal participou muito. Começamos com o pé direito a nossa campanha do Agasalho. No dia 23, teremos mais um Dia D, junto com a EPTV, que vai acontecer no SIURB. Os pontos de coleta já estão pela cidade para que as pessoas possam doar agasalhos, calçados, cobertas. A gente vai ter uma ótima Campanha do Agasalho para poder atender ainda melhor o pessoal que mais precisa, indo para as pontas, levando aonde realmente a gente pode atender um a um que precisa do agasalho”, avaliou Maria dos Anjos.

Além de agasalhos, casacos, sobretudos, cachecóis, toucas, meias, mantas e cobertores de frio, a equipe do FunSol também aceita doações de calçados, bolsas e roupas em geral, que poderão ser doados nas ações onde houver o Projeto “Varal Solidário”.

Para Zezé Gomes, a Campanha do Agasalho mostra a força da solidariedade de quem mora em Hortolândia.

“O Dia D da Campanha do Agasalho representa muito mais do que a arrecadação de roupas e cobertores. É um gesto de solidariedade, de cuidado e de amor ao próximo. Em Hortolândia, sabemos da importância de estender a mão para quem mais precisa, principalmente neste período de frio, quando muitas famílias em situação de vulnerabilidade enfrentam dificuldades ainda maiores. Quero agradecer o nosso Fundo Social de Solidariedade, os servidores, voluntários, parceiros e toda a população que sempre abraça essa causa tão importante. Cada doação faz diferença na vida de alguém. Uma peça de roupa, um cobertor ou um simples gesto de carinho podem levar acolhimento, dignidade e esperança para muitas pessoas. Nossa cidade tem um povo solidário e humano e tenho certeza de que, mais uma vez, a Campanha do Agasalho será um grande sucesso. Seguiremos trabalhando para cuidar das pessoas e construir uma Hortolândia cada vez mais justa e acolhedora para todos”, ponderou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes.

Leia com atenção abaixo as recomendações dos organizadores para participar da campanha:

Doe aquilo que você gostaria de receber;

Escolha peças em bom estado de conservação e uso e que estejam limpas;

Doe roupas e calçados masculinos – camisas de botões, camisetas, calças e bermudas;

Doa roupas e calçados para crianças e jovens de todas as idades.

Confira abaixo os pontos de coleta em Hortolândia:

1. CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA – Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel;

2. CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR IDADE REMANSO – Rua Euclides Pires de Assis, 200, Remanso Campineiro;

3. CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE AMANDA- Avenida Tarsila do Amaral, 640, Jd. Amanda II;

4. CENTRO DE FORMAÇÃO PAULO FREIRE – Rua Euclides Pires de Assis, 205, Remanso Campineiro;

5. CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO- UNASP – Rua Pastor Hugo Gegembauer, 265, Parque Ortolândia;

6. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS (PARQUE GABRIEL) – AV. Olivio Franceschini, 1015, Parque Gabriel;

7. CRAS JD. AMANDA – Av. Tarsila do Amaral, 540, Jardim Amanda II;

8. IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS – F Duarte da Silva – Rua Waldiva Fernandes Duarte da Silva, 59, Jardim Sumarezinho;

9. PENITENCIÁRIA II DE HORTOLÂNDIA – Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, s/n, Km 5 – Jardim Novo Ângulo, Hortolândia/SP;

10. PENITENCIÁRIA PI – Rod. Jorn. Francisco Aguirre Proença, Km 5, Nova Boa Vista, Campinas/SP;

11. PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA – PALÁCIO DOS MIGRANTES – Rua Profa. Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan;

12. CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIARIA PROF ATALIBA NOGUEIRA – Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (Sp-101), Vila Boa Vista, Campinas/SP;

13. SUPERMERCADO MORETE – Av. João Coelho, 361 – Chácaras Fazenda Av. Brasil, 620, Jardim Amanda I;

14. UBS JARDIM ADELAIDE – Rua Osmar Antonio Meira, 300;

15. UBS – JARDIM AMANDA – Av. Brasil, 800, Jardim Amanda II;

16. UBS – TAQUARA BRANCA – Rua Onze De Agosto, 25, Taquara Branca;

17. VILLA FLORA HORTOLÂNDIA – Rosangela – Rua Joaquim Marcelino Leite, 425, Jardim Interlagos;

18. X-PRIME ACADEMIA – R. Líbero Badaró, 391, Jardim do Bosque;

19.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (Unidade 1) – Rua José Athanazio Bueno, 260, Jd. Santana;

20. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (Unidade 2)- Rua Alda Lourenço, 353, Remanso Campineiro.