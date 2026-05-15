Entidades são selecionadas para Alimentação no Festival Raízes de SBO

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou o resultado do Edital de Chamamento Público para credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Organizações Sociais (OS) e entidades beneficentes sem fins lucrativos interessadas em compor a Praça de Alimentação do Festival Raízes de Santa Bárbara 2026.

O festival será realizado no dia 31 de maio de 2026 (domingo), das 12 às 23 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. A edição deste ano contará novamente com o tradicional Desfile de Cavaleiros e shows das duplas sertanejas Guilherme & Santiago e Marcos & Belutti.

Ao todo, 11 instituições realizaram inscrição no processo de credenciamento. Após análise documental e cumprimento dos critérios estabelecidos em edital, sete entidades foram habilitadas para atuar na comercialização de alimentos durante o evento.

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As instituições selecionadas para a Praça de Alimentação do Festival Raízes 2026 são: Fraternidade Descendência Americana, Serviço de Assistência Social Meimei, Corporação Musical União Barbarense, Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança, AMEV – Associação Assistencial para Melhoria de Vida, Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM e Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste Progresso.

Também foi formada lista de suplência, composta pela Associação Vinde a Luz e Guarda Mirim, que poderão ser convocadas em caso de desistência ou eventual ampliação da capacidade estrutural do evento.

Inscrições

Já as inscrições do Instituto Pernas da Alegria e da Cervejaria Casa da Mina foram consideradas inabilitadas por não atenderem aos requisitos previstos no edital.

Conforme cronograma estabelecido, as entidades habilitadas serão convocadas para reunião de planejamento, destinada ao alinhamento operacional do evento, definição de cardápio, preenchimento do relatório de cargas elétricas e demais orientações relacionadas à participação na Praça de Alimentação.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3455-7000.

O Festival Raízes 2026 é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio 100% Chopp e Cervejaria Asbhy, apoio da Comissão Organizadora de Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara d’Oeste e da SOS Telecom e media partner da Vox90.

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