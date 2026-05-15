Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta terça-feira (12) mais uma Campanha de Doação de Sangue. Durante a iniciativa, promovida no Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, compareceram 127 candidatos, com 100 bolsas de sangue coletadas e 16 cadastros para doação de medula óssea. Os números foram os maiores registrados nas campanhas realizadas esse ano.

O total coletado equivale a 45 litros de sangue, podendo impactar até 400 pacientes que necessitam de doações. A próxima campanha na cidade está prevista para o dia 7 de julho.



Campanhas

As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp, o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados, Confraria Há Bares que Vem Para o Bem e a Faculdade Anhanguera.

Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800 722 8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp, que pode ser acessado por meio deste link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo