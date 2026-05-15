Ações acontecem com o objetivo de promover, de forma segura, a reabertura do espaço para uso da população

A manutenção do Poço Artesiano Mirante Santa Clara começou na terça-feira (12), por empresas que venceram o processo licitatório realizado pela Prefeitura de Hortolândia, e vão realizar as diversas etapas de serviços necessárias para devolver a possibilidade do consumo da água do dispositivo pela população. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, no local, já acontece manutenção geral interna da caixa d´água. Ainda nesta semana, também será realizado o reparo do poço e o aterramento.

“O poço passará por uma manutenção interna do reservatório com impermeabilização, raspagem, além do tratamento de oxidações, nova pintura e diversos outros serviços. Tudo acontece para que o contato com a água potável seja seguro e garantido. As partes externas também passarão por reformas que vão contribuir para a volta do funcionamento do local. Toda manutenção das tubulações, parte elétrica e serviços para-raios serão intensificados nesta semana”,explica o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panício, o Mercadão.

DIÁLOGO JUNTO À POPULAÇÃO

Em abril, técnicos ambientais identificaram alteração na qualidade da água, o que a torna imprópria ao consumo humano e animal. O resultado do último laudo da água do poço artesiano apontou que o parâmetro de STD (Sólidos Totais Dissolvidos) apresentou valor acima do limite permitido pela Portaria GM/MS (Gabinete do Ministro da Saúde) nº 888/2021. De acordo com avaliação técnica, a alteração é pontual e provavelmente está associada à oxidação interna do reservatório metálico.

A Prefeitura reforçou o diálogo e a prestação de contas junto à população à respeito da interdição do poço em uma reunião no Paço Municipal com representantes das secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com a associação dos Moradores e Comerciantes do entorno do poço. Na ocasião, foram apresentados os laudos técnicos obtidos após a última análise da água do poço e garantido que o trabalho de recuperação do poço seria iniciado para a resolução do problema e a reabertura do espaço.

“Esta conversa é muito importante para mantermos este diálogo com a população. Estamos buscando a melhor solução para a retomada do funcionamento do poço, de maneira responsável, através de estudos técnicos desenvolvido por profissionais, seguindo um cronograma de ações necessárias para que, desta forma, o padrão de potabilidade seja atingido novamente e a saúde das pessoas não esteja mais em risco. A população deve aguardar a reabertura da fonte.”, explicou o secretário de Serviços Urbanos, Vicente Andreu.