Demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais será dia 26 de maio, às 18h, no plenário da Câmara Municipal

Está agendada para o próximo dia 26 de maio, às 18 horas, a primeira Audiência Pública do ano para prestação de contas da Prefeitura de Nova Odessa à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal.

A audiência é aberta ao público e será transmitida pelos canais de comunicação da Câmara Municipal de Nova Odessa.

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara é presidida pela Vereadora Márcia Rebeschini (União Brasil). “Nós prezamos pela transparência e pelo bom uso do dinheiro público. E a audiência pública é uma oportunidade para que os vereadores e a população possam conhecer e entender a dinâmica das contas da Administração”, explica a vereadora.

Na ocasião, representantes da Prefeitura utilizarão o plenário do Legislativo para fazer a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao 1º quadrimestre de 2026.

Trata-se de um momento importante para o Legislativo e para a população, que podem utilizar o espaço para obter informações e fiscalizar como o dinheiro público está sendo arrecadado e gasto em relação ao que foi planejado no orçamento.

A realização desta audiência pública é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga o Poder Executivo a “demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida”.