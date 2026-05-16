O 1º Sarau Ameriafro será realizado neste sábado (16), em Americana. Com entrada gratuita, o evento acontece das 14h às 21h, na Estação Cultura, e celebra a arte, a cultura e a resistência afro-brasileira por meio de diferentes expressões artísticas.

O sarau integra a programação do 2º Festival Afro de Juventude e Cidadania, iniciativa realizada em cinco cidades do estado de São Paulo, Americana, Capivari, Santo André, São Carlos e Piracicaba, com atividades entre março e maio de 2026.

Viabilizado por emenda parlamentar, o festival é realizado pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, com coorganização do CEMJ e da UNEGRO SP. A proposta é valorizar a cultura afro-brasileira e promover ações de enfrentamento ao racismo por meio de atividades culturais e formativas.

Programação em Americana

Em Americana, a produção do sarau é assinada pela Ameriafro Produções, responsável por uma programação diversa e plural, que incentiva a troca de saberes e o protagonismo de artistas locais e regionais.

A programação inclui música, poesia, dança, capoeira, hip hop, grafite e maracatu, além de atividades interativas ao longo da tarde e da noite. Um dos destaques desta primeira edição é a exposição de artes visuais, com obras dos artistas Emerson Duarte e Fanny Deltrégia.

Concurso de poesia e batalha de rima

As atividades começam às 14h com uma oficina de poesia ministrada por Julia Motta, seguida da abertura oficial com Dito Preto.

Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações do Capoeira Força, da Cia JK de Dança e do Maracatu Estação Quilombo, além de shows musicais e discotecagem com DJ Viviane de Paula.

O sarau também abre espaço para novos talentos com concurso de poesia e batalha de rima, incentivando a participação do público. As inscrições podem ser feitas por QR Code ou pelo perfil da Ameriafro Produções nas redes sociais. .