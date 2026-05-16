As vereadoras Esther Moraes (PV) e Leonora Perico (PL) estrelaram programas de TV de seus partidos na semana que passou. Elas devem sair candidatas a estadual (Esther) e federal (Leonora).

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A americanense Leo apareceu no intervalo do Jornal Nacional (TV Globo) falando em defesa da mulher e até interagiu com o pré candidato a presidente Flávio Bolsonaro, antes de ele ser envolvido no escândalo do Banco Master por ter pedido dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso em Brasília.

Vereadora internacional

O programa do PV que apresenta Esther ainda não chegou a passar na região 019, mas foi avistado em outras regiões do Estado, indicando que seu partido aposta nela como uma das estrelas para as eleições deste ano. O PV faz parte da Federação com PCdoB e PT, que pretende passar dos 10 deputados estaduais eleitos este ano.

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