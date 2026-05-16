A Unidade II do Instituto Educacional e Assistencial Pio XII – Serviço de Medida Socioeducativa, conveniada da Prefeitura de Sumaré, passará a funcionar em um novo endereço a partir deste mês.

A mudança tem como objetivo ampliar e qualificar o atendimento oferecido aos adolescentes acompanhados pelo serviço, garantindo mais conforto, acolhimento e melhores condições para o desenvolvimento das atividades socioeducativas.

O novo espaço contará com ampliação da estrutura e implantação de um ambiente lúdico de vivência socioeducativa, proporcionando um local ainda mais humanizado e adequado para o fortalecimento de vínculos, desenvolvimento pessoal e acompanhamento das medidas socioeducativas.

A unidade passa a funcionar na Rua Dezesseis de Dezembro, nº 316, na região central da cidade. O telefone para contato permanece disponível pelo número (19) 3873-3944.

O Serviço de Medida Socioeducativa desempenha papel importante no acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto, promovendo ações voltadas à inclusão social, fortalecimento familiar, orientação e construção de oportunidades para o desenvolvimento social e educacional dos jovens atendidos.