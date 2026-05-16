O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 201 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade, de 8 a 12 de maio. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante esses cinco dias, foram feitos 76 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 58 em passeios (VAP) e 67 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 201 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Vila Nova Esperança, Balneário Riviera, Boa Vista, Chácara Machadinho, Cidade Jardim, Cordenonsi, Frezzarin, Iate Clube de Americana, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim da Balsa, Jardim da Mata, Jardim da Paz, Jardim dos Lírios, Jardim Ipiranga, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim Nova Aliança, Jardim Paulistano, Morada do Sol, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque Gramado, Parque Universitário, Portal da Colina, Praia Azul, Praia dos Namorados, Residencial Jaguari, Santa Eliza, São Domingos, São Vito, Vale das Nogueiras, Vila Amorim, Vila Bertini, Vila Jones, Vila Mariana e Werner Plaas.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.