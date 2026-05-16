Futebol em alta – A bola vai rolar para mais um fim de semana de grandes jogos no tradicional campeonato do Iate Clube de Americana. A 2ª rodada da competição promete movimentar atletas, torcedores e associados nos dias 16 e 17 de maio, com confrontos equilibrados e clima de rivalidade saudável dentro de quadra.

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No sábado (16), a rodada começa às 15h15 com o duelo entre Divina Terra/IOD e Plastimetal/VRWEBCO. Na sequência, às 16h15, Allucolorato/Pentax enfrenta Droga Pires/Bazanella, em mais uma partida que promete muita intensidade e disputa lance a lance.

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Já no domingo (17), às 9h30, Kabunn/Star Energy mede forças contra a equipe da Pizzaria Caselatto, encerrando a rodada com expectativa de casa cheia e muita torcida acompanhando.

O campeonato, que já é tradição dentro do clube, reúne equipes fortes, empresas parceiras e atletas apaixonados pelo esporte, fortalecendo ainda mais o espírito esportivo e a integração entre os participantes. A organização espera mais um grande fim de semana de competição, fair play e confraternização entre os associados.

A equipe Multimalhas/Orion Cores folga nesta rodada.

Mais informações e novidades podem ser acompanhadas no perfil oficial do Iate Clube de Americana

Agenda esportiva de Americana reúne disputas no vôlei, handebol, ciclismo e ginástica artística neste final de semana

As equipes da Secretaria de Esportes de Americana terão mais um fim de semana repleto de compromissos em diferentes modalidades esportivas, com várias disputas neste sábado (16) e domingo (17).

Na ginástica artística, Americana participa da Segunda Copa Americana, promovida pela academia Saltim. A competição será realizada no sábado (16), a partir das 8h, no Ginásio do Ipiranga, e contará com a participação de 30 alunas das escolinhas do município nos níveis base, iniciante e intermediário.

O handebol feminino terá dois compromissos importantes. No sábado (16), a equipe juvenil enfrenta Itatiba pela Liga de Handebol do Interior (LHI), às 11h30, em Itatiba. No domingo (17), o time adulto entra em quadra contra Tietê pela Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP), às 10h30, em Nova Odessa.

O vôlei feminino também estará em ação no domingo (17), pela Copa Itatiba, em duas categorias. As equipes de Americana enfrentam Serra Negra, às 10h, pelo sub-15, e logo após, a partir das 12h, as meninas do sub-13 entram em quadra. Os confrontos acontecem na Quadra Poliesportiva Mário Antonucci, no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

No ciclismo, os atletas americanenses disputam os Jogos Escolares nos dias 16 e 17, em Rio Claro. As provas acontecem a partir das 8h nos dois dias de competição.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, destacou o envolvimento das equipes e a sequência de competições no calendário esportivo do município. “Americana segue muito bem representada em diversas modalidades, mostrando o resultado do trabalho desenvolvido com atletas e comissões técnicas. É uma agenda intensa, com competições importantes que ajudam no crescimento esportivo e na experiência dos nossos jovens”, afirmou.

Confira a agenda completa:

Ginástica Artística

2ª Copa Americana de ginástica artística, realizada pela academia Saltim

Data: 16/05 (sábado)

Local: Ginásio do Ipiranga

Horário: A partir das 8h

Vôlei Feminino

Copa Itatiba

Americana x Serra Negra

Data: 17/05 (domingo)

Horário: 10h (sub-15) e 12h (sub-13)

Local: Centro Cívico

Ciclismo

Jogos Escolares

Data: 16 e 17/05 (sábado e domingo)

Local: Rio Claro

Horário: A partir das 8h

Handebol Feminino

LHI (Liga de Handebol do Interior)

Data: 16/05 (sábado)

Categoria: Juvenil

Americana x Itatiba

Local: Itatiba

Horário: 11h30

LHESP (Liga de Handebol do Estado de São Paulo)

17/05 (domingo)

Adulto Americana x Tietê

Local: Nova Odessa

Horário: 10h30

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