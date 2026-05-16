A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), iniciou nesta semana a implantação de um conjunto semafórico no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua do Petróleo. A obra trará mais segurança aos motoristas que passam pelo local, principalmente os moradores dos bairros Cidade Nova e Jardim Pérola.

“A população que mora no Cidade Nova e no Pérola tem dificuldade de atravessar a Avenida São Paulo. E, a partir de agora, com a instalação desse semáforo, vai ser possível facilitar a vida dessas pessoas na travessia dessa via”, diz o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

O novo semáforo contempla grupos focais com LED, que ajudam a inibir a refração solar, e também oferece uma travessia segura para pedestres, por meio de estágio específico e contador regressivo.

Medida

“Essa é uma medida de engenharia que visa eliminar as ocorrências de sinistros de trânsito, em especial o atropelamento de pedestres, uma vez que a Avenida São Paulo possui grande largura em ambas as direções”, afirma Gobbi.

Houve investimento de aproximadamente R$ 200 mil em equipamentos, e a mão de obra de instalação é do Município.

“A Prefeitura, com a arrecadação do dinheiro proveniente de multas, adquiriu esses aparelhos. E nós estamos instalando também por conta própria, porque, quando você contrata uma empresa, fica muito caro para o Município. Então resolvemos fazer um mutirão, e aqui eu agradeço o Departamento de Água e Esgoto e a Defesa Civil pela contribuição”, ressalta o secretário.

A programação da Sesetran também prevê instalação de conjuntos semafóricos em outros dois cruzamentos da Avenida São Paulo: com a Rua do Couro e com a Rua Gabriel Pereira de Brito, respectivamente.