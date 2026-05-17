Um homem morreu depois de ser atropelado por dois veículos na noite deste sábado em Americana. A vítima, com identidade ainda não identificada, teve o crânio desfigurado e não resistiu aos ferimentos.

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As informações divulgadas por uma página do facebook indicam que o homem caminhava sob o pontilhão na região da Praia Azul- no trecho que liga as rodovias Anhanguera e SP-304 (Luiz de Queiroz), no sentido Piracicaba, e teve o braço atingido por um veículo.

Atropelado de novo

Ainda consciente, o homem teria conseguido avançar por mais alguns metros e para ser novamente atropelado, dessa vez por um caminhonete. Após o segundo choque, ele caiu desacordado. O resgate estava a caminho, mas a informação do DER, a vítima (com cerca de 45 anos) já estava sem vida após o segundo choque.

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