O TM Lulu Benencase recebe neste domingo (17), às 19h, a apresentação

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste domingo (17), às 19h, um concerto da Banda Sinfônica do Exército. A apresentação tem entrada gratuita. O teatro fica na Rua Gonçalves Dias, nº 696, no Jardim Girassol.

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Criada em 2002 pelo então comandante do Exército, general Gleuber Vieira, a Banda Sinfônica do Exército realiza apresentações em importantes salas de concerto do país e já recebeu solistas nacionais e internacionais. O grupo tem como proposta aproximar a música das atividades culturais do Exército Brasileiro e fortalecer o elo artístico-cultural com a sociedade por meio da difusão da música e das tradições da Força Terrestre.

Atualmente, a Sinfônica tem como diretor executivo o coronel da reserva de 1ª classe Carlos Alberto de Godoy Guanaes; como diretor artístico, o maestro Eduardo Pereira; como regente titular, o primeiro-tenente Marcelo Fontes Higino; e como maestro assistente, o subtenente Eliézer Felipe. A banda é subordinada ao Comando Militar do Sudeste e conta com apoio da Fundação Cultural Exército Brasileiro (Funceb).

Teatro Municipal com força

“A Prefeitura de Americana entende a importância das manifestações culturais que ocorrem no Teatro Municipal e convida todos a prestigiarem a Sinfônica do Exército como uma boa opção para um programa cultural de fim de domingo”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Ao longo de sua trajetória, a Banda Sinfônica do Exército recebeu premiações como “Melhor Projeto de Música Erudita” e o “Prêmio Especial de Cultura”, concedidos pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

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