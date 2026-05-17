Cidade terá feriado prolongado para celebrar 35 anos de emancipação política; confira o funcionamento dos serviços públicos

Hortolândia completará 35 anos de emancipação política de Sumaré, na próxima terça-feira (19/05). Em razão disso, a cidade terá mais um feriado prolongado, a partir deste final de semana, uma vez que haverá “Dia Ponte”, na segunda-feira (18/05). A informação consta no “Calendário dos feriados, pontos facultativos e dias ponte para 2026”, publicado pela Administração Municipal na edição 2610 do Diário Oficial Eletrônico do Município e disponível no site oficial da Prefeitura.

Em razão do feriado prolongado, haverá mudanças na prestação dos serviços públicos municipais. O expediente no Palácio dos Migrantes, sede do Executivo Municipal, se encerrará às 17h de sexta-feira (15/05), sendo retomado na manhã da próxima quarta-feira (20/05). Isso vale para todos os serviços prestados na Praça de Atendimento do Paço Municipal “Palácio dos Migrantes Prefeito Ângelo Augusto Perugini”, no Jd. Metropolitan.

Saiba quais são os serviços públicos disponíveis na Praça de Atendimento:

Para a municipalidade:

Protocolo Geral (solicitações diversas),

Tributário (solicitações referentes aos tributos municipais),

Regulação da Saúde (liberação de encaminhamentos para consultas, exames, cirurgias, etc.),

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),

Casa do Empreendedor (serviços prestados a pessoas jurídicas),

Mobilidade Urbana,

Receita Federal (demandas referentes aos acessos gov.br) e

PROCON;

Para os servidores:

DGP e

PHS (Plano de Saúde do Hospital Samaritano).

Serviços essenciais serão mantidos

Durante o “feriadão” do Aniversário de Hortolândia, os “serviços públicos essenciais”, que envolvem as áreas da saúde, segurança e coleta de resíduos, funcionarão normalmente.

Confira abaixo:

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

As três UPAS (Unidades de Pronto Atendimento)-24h

Hospital Municipal e Maternidade “Mário Covas”

Guarda Municipal

Defesa Civil

Os dois Conselhos Tutelares

O DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal) atenderá em regime de plantão, neste feriado prolongado. O órgão municipal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, responde por questões referentes aos animais.

O mesmo acontecerá com o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) “Débora Regina Leme dos Santos”, órgão municipal ligado à Secretaria de Governo. O CRAM cuida dos casos de violência doméstica contra a mulher. Neste período, a equipe atenderá em regime de plantão administrativo, com viatura da Patrulha “Maria da Penha” à disposição, em caso de ocorrências no município.

Todos os sistemas de coleta municipal permanecerão inalterados, durante o “feriadão”. Eles incluem a coleta domiciliar (lixo molhado) e a seletiva (lixo seco), inclusive a coleta porta a porta, a mecanizada de recicláveis nos LEVs (Locais de Entrega Voluntária) e a dos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis). A lista de PEVs e LEVs existentes na cidade, onde os munícipes poderão descartar esses materiais, está disponível no aplicativo “Agenda Verde” ou no site da Prefeitura, neste link. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, haverá alteração somente na rotina da equipe administrativa, que retornará às atividades na quarta-feira (20/05).

Veja, na listagem abaixo, os telefones dos serviços públicos essenciais, a maioria deles prestados pela Prefeitura, que funcionarão neste período: