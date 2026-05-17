Comissão apura denúncias sobre o pregão presencial realizado em Nova Odessa para construção de calçadas em 2023

A Prefeitura de Nova Odessa encaminhou ofício à Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal, na quarta-feira (13), solicitando mais 15 dias para enviar cópia da Sindicância relacionada ao Pregão 3/23 e a Ata de Registro de Preços número 54/23.

A Comissão, sob presidência do vereador Lico (PSD), acatou a solicitação do Executivo.

A CEI foi instalada em 31 de março, para apurar denúncias sobre o pregão presencial realizado pela Prefeitura de Nova Odessa para construção de calçadas em 2023.

Membros

Compõem a CEI das Calçadas os vereadores Lico, na presidência, Marcelo Maito (União Brasil), como relator, e Paulinho Bichof (Podemos), como membro.

A denúncia, feita pelo vereador André Faganello (Podemos), aponta superfaturamento e pagamento por obras não realizadas.

A própria Prefeitura promoveu uma sindicância para apurar os fatos e sua autoria. Após a investigação da Administração, a empresa teria sido multada em mais de R$ 1 milhão, segundo informações divulgadas pela imprensa local.