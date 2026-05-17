O presidente da APAS (Associação Paulista de Supermercados), Erlon Ortega, participou neste domingo (17) da Apas Run, evento que contou com a participação do atleta queniano Wilson Maina e integra a programação oficial do Festival Apas Show, maior festival supermercadista do mundo.

Radicado no Brasil e destaque em importantes provas de rua do país, Wilson Maina vem ganhando reconhecimento no cenário nacional do atletismo por suas performances em competições de longa distância. Ele venceu os 10km na APAS RUN com um tempo de 31 minutos e 15 segundos.

A corrida reuniu esporte, saúde e relacionamento, antecipando o clima do festival que acontece nos próximos dias.