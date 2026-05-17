Atividade atende a exigência da NR (Norma Regulamentadora) 23, que estabelece medidas de prevenção nos ambientes de trabalho

Na última quarta-feira (13), servidores da Câmara Municipal de Nova Odessa passaram por um treinamento de Prevenção e Combate a Incêndios e Primeiros Socorros.

O treinamento é realizado anualmente pelo Poder Legislativo, para atender à exigência da Norma Regulamentadora 23 (NR-23).

Atualizada em 2022, a norma exige medidas baseadas na legislação estadual do Corpo de Bombeiros, treinamento para uso de equipamentos e sinalização de saídas de emergência.

Oito servidores participaram da atividade, ministrada pela empresa ICSE – Medicina e Segurança do Trabalho.