Trabalhos com recursos indicados pelo vereador Levi Rossi junto a deputado vão ampliar capacidade operacional do espaço

O Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” está recebendo obras de infraestrutura e modernização voltadas à ampliação da capacidade operacional do espaço. Os trabalhos tiveram início neste mês com os serviços de terraplanagem para o alargamento da pista de pouso e decolagem. Com a nova estrutura, o aeroporto passará a ter autorização para operar aeronaves da aviação geral até o código 2C, incluindo modelos ATR42.

O investimento estimado na primeira etapa é de R$ 16 milhões, provenientes do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC), vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos. A ordem de serviço foi assinada em 2025 pelo prefeito Chico Sardelli e pelo então ministro Silvio Costa Filho. Os recursos para a execução das obras foram intermediados pelo deputado federal Cezinha de Madureira, com indicação do vereador Levi Rossi.

No ano passado, foram desenvolvidos os projetos executivos e realizada a aprovação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A autorização para o início das obras foi emitida no final de abril deste ano.

Passo importante

“Americana dá um passo importante com o investimento na infraestrutura e modernização do Aeroporto Municipal, permitindo receber aeronaves de maior porte. Essa conquista representa, sem dúvida, um avanço para o desenvolvimento econômico da cidade e região. Agradecemos ao Ministério de Portos e Aeroportos, bem como ao deputado Cezinha e ao vereador Levi, pelo apoio e confiança em nosso trabalho e em nossa cidade e região”, disse o prefeito Chico Sardelli.

A primeira etapa das obras contempla o alargamento da pista de pouso e decolagem, recuperação da faixa de pista (taxiway) e do pátio de aeronaves, drenagem, implantação de áreas de segurança (RESAs), novo balizamento luminoso, sinalização horizontal e vertical, farol iluminado e biruta. Também será implantado o sistema visual indicador de rampa de aproximação (PAPI) nas duas cabeceiras, permitindo operações noturnas.

As obras serão executadas pelo Consórcio Aeroporto Americana, vencedor da licitação, formado pelas empresas Talude Construções S.A. e Converd Construção Civil Ltda. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana acompanha e fiscaliza a execução dos serviços.

“O Aeroporto está em uma localização estratégica e as obras de ampliação e modernização trarão muitos benefícios e apoio ao polo comercial, promovendo o desenvolvimento de toda a região”, afirmou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.