Uma casa pegou fogo na manhã deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste e um animal ainda está desaparecido. O acidente aconteceu na vila Grego pouco depois das 8h.

Abaixo a resenha dos bombeiros divulgada para a imprensa.

INCENDIO EM RESIDENCIA Horário de acionamento: 08:15 Município: SANTA BÁRBARA D’OESTE

Endereço: RUA CEARA, 821 Bairro: Vila Grego Número de Viaturas: 4 Número de bombeiros: 10

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Histórico: O corpo de Bombeiros de Ameriacana e Santa Barbara D Oeste foram acionados para atendimento a ocorrencia de fogo em residência sem vitimas, a principio segundo informações do proprietario havia 4 animais domésticos no interior do imovel, 2 cães e 2 gatos. 3 foram resgatados, 1 ainda não encontrado.

Incêndio em casa- vídeo Bombeiros

Area contruida de aproximadamente 250mts2 60% da edificação atingida pelo fogo, por causa da alta temperatura houve colapso estrutural e comprometimento da integridade das paredes.

Causas do incendio: inconclusiva. Qtde de agua utilizada no combate 10mil litros de agua, local deixado as cuidados do policiamento e defesa civil.

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