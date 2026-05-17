Anúncio foi feito no Paço Municipal, na quarta-feira (13), durante ação que marca início do mês de conscientização contra mortes no trânsito

Em Hortolândia a segurança viária segue como uma das prioridades e a Prefeitura reforça as ações que salvam vidas no trânsito. Em maio, a conscientização contra sinistros está em pauta na campanha mundial “Maio Amarelo” que tem como objetivo despertar a necessidade, em cada um, de fazer um trânsito mais seguro com gestos coletivos.

Na quarta-feira (13), foi dada a largada para os trabalhos que serão reforçados neste mês pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, em cerimônia realizada no Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini – Palácio dos Migrantes, onde foi celebrado o início de mais uma campanha e anunciado o local do novo pátio de veículos da cidade que será no espaço onde ficava a antiga fábrica da Belgo, na região do Parque dos Pinheiros.

“A Secretaria de Mobilidade Urbana, criada em 2017 pela Administração Municipal, coleciona, nos últimos anos, números que mostram a evolução em Hortolândia. No ano de criação, eram quase 1.300 acidentes de trânsito na cidade, um total de quase quatro por dia e, por dois anos consecutivos, agora, somos a cidade do Estado de São Paulo com mais de 200 mil habitantes com menos mortos em sinistros de trânsito. Além disso, quase dobramos o número de carros emplacados na cidade, ou seja, a frota cresceu e, com isso, os novos desafios, enfim, são diversas ações e obras que reforçam o crescimento do município aliado à necessidade deste trabalho que diminui sinistros de trânsito salvando vidas”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira.

Veículos

Durante a fala, Pereira comentou sobre o novo pátio de veículos na cidade. “Em breve, estaremos inaugurando nosso pátio de veículos. Entramos em um novo e especial momento com esta inauguração. Isso coloca Hortolândia em um patamar mais elevado na mobilidade urbana e na segurança viária. O pátio será sediado na antiga fábrica da Belgo. Também temos ainda os novos ônibus elétricos e, tudo isso, faz essa alavanca no que se refere à segurança viária na cidade”, disse.

Segurança viária

A segurança viária é intensificada em Hortolândia com uma série de ações, que vão de atividades educativas, como a campanha “Maio Amarelo”, por exemplo, além de outras atividades em unidades ensino, reforço na sinalização de solo, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal em 2019 para a redução de mortes no trânsito da cidade. Além disso, acontecem, periodicamente, investimentos na malha cicloviária que hoje está em 60 km de ciclovias interligadas.

“Só quem já sofreu um sinistro de trânsito sabe o quanto é traumático para a vida da pessoa uma situação como esta. Investir na segurança viária é investir na qualidade de vida, portanto, com conscientização e muito trabalho no cotidiano vamos ver, ainda mais, vidas sendo salvas no trânsito. É muito importante a contribuição de todos”, comentou a secretária de Governo, Ieda Manzano.

Campanha

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para reduzir sinistros e mortes no trânsito, com foco na segurança viária. Criado em 2011, o movimento promove ações educativas durante todo o mês de maio, utilizando a cor amarela para simbolizar atenção e advertência. Em 2026, o tema foca em “paz no trânsito” e “enxergar o outro”.

“Nosso lema é cuidar das pessoas e a atenção no trânsito também é uma forma de cuidar das pessoas. Precisamos dessa conscientização de todos, todos os dias. Nossa preocupação é um trânsito seguro e, assim como nossa vida, o trânsito tem limites. Vamos respeitar nós mesmos e a vida das pessoas para juntos nos cuidarmos e, assim, voltarmos para a casa, com nossas famílias, em segurança”, comentou a primeira-dama, secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia, Maria dos Anjos.

Evolução

De acordo com dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), pelo segundo ano consecutivo (2024-2025), Hortolândia foi a cidade com mais de 200 mil habitantes em todo o Estado de São Paulo a registrar o menor número de sinistros com vítimas fatais no trânsito. Segundo o sistema, foram computadas, dentro das vias municipais, dez mortes no período.

O conjunto de ações para fortalecer a segurança viária segue reforçado. Em 2022 Hortolândia já havia registrado queda de acidentes com mortes nas principais avenidas que, inclusive, são ligações para rodovias que cortam a cidade e até outros municípios. No mesmo ano, foi revisado o plano de mobilidade urbana. Em 2021,foi cumprida a meta da Organização das Nações Unidas (ONU) em relação ao baixo número de sinistros