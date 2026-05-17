O Botafogo vai vencendo o Corinthians por 2 a 1 em jogo com o primeiro tempo eletrizante. O time carioca abriu o placar no começo da partida com Arthur Cabral acertando belo chute de fora da área.

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Mas o Timão empatou logo depois com gol de Garro. Ele aproveitou lance surpresa com retomada de posse de bola e chutou cruzado forte para vencer o goleiro.

O jogo seguiu bastante animado no primeiro tempo e novamente Arthur Cabral marcou um belíssimo gol de fora da área- chute de ainda mais longe, mas ainda assim sem chances para o goleiro Hugo Souza.

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