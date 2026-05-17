Com a chegada dos dias mais frios, a Prefeitura de Sumaré intensificou as ações de proteção social voltadas às pessoas em situação de rua no município. O trabalho é realizado diariamente por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), executado pela Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social em parceria com a organização Resgatar e com o apoio da Defesa Civil.

As equipes técnicas, compostas por profissionais do serviço social e da psicologia, percorrem diferentes regiões da cidade realizando abordagens sociais, escuta qualificada e oferta de suporte às pessoas em situação de rua. Durante os períodos de baixas temperaturas, as ações também incluem a entrega de cobertores, considerando que a saúde dessa população costuma ser mais impactada pelo frio intenso.

Além das abordagens de rotina, o SEAS tem promovido ações estratégicas em locais de grande circulação de pessoas, como a Rodoviária e o Restaurante Bom Prato, ampliando o alcance das ofertas de proteção social e das orientações prestadas à população.

O trabalho desenvolvido vai além do atendimento emergencial. O SEAS realiza o mapeamento e a qualificação da população em situação de rua no município, ofertando acompanhamento especializado voltado à reconstrução de vínculos familiares e à superação da condição de vulnerabilidade social.

Serviços

Entre os serviços oferecidos estão o atendimento ao grupo familiar, a emissão ou regularização de documentos pessoais, o acolhimento institucional na Casa de Passagem, o recâmbio ao município de origem e encaminhamentos para outras políticas públicas, especialmente à rede municipal de Saúde.

A permanência nas ruas é um fenômeno complexo, marcado por múltiplas causas sociais, econômicas e familiares. Em muitos casos, as pessoas em situação de rua vivenciam trajetórias permeadas por violência, rompimento de vínculos familiares, ausência de oportunidades e fragilização da rede de apoio. Ainda que, em algumas situações, a rua possa se consolidar como modo de vida, a atuação da proteção social busca contribuir com a dignidade, o acesso a direitos e possibilidades concretas de reconstrução de projetos de vida.

O SEAS está localizado na Rua Rita de Cassia Ferreira dos Reis, 113, no Jardim São Domingos. Na sede do serviço, as pessoas atendidas também contam com espaço para banho, alimentação e troca de roupas enquanto aguardam atendimento técnico.

As abordagens sociais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 13h. O serviço pode ser acionado pelos telefones (19) 99018-0693 e 2214-8574.