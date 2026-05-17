A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, em parceria com o Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes), promoveu uma ação de educação ambiental do projeto EcoSoma na Casa da Agricultura, na terça-feira (12). A atividade abordou o tema “Biodiversidade” e reuniu 35 adolescentes, entre 14 e 16 anos.

Durante a ação, os participantes receberam orientações sobre preservação ambiental, sustentabilidade, cidadania, consumo consciente, impactos das mudanças climáticas e qualidade de vida. A proposta também incentiva a integração dos jovens aos projetos ambientais já desenvolvidos no município e à criação de novas ações voltadas à conscientização ecológica.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, destacou a importância da iniciativa e da parceria com o Soma. “A abordagem dos temas pela equipe de Meio Ambiente contribui para a formação de jovens agentes ambientais. O projeto EcoSoma promove a conscientização ambiental e os participantes serão voluntários e multiplicadores das ações em prol da sustentabilidade e da preservação da natureza”, disse.

EcoSoma

Implantado em novembro de 2025, o projeto EcoSoma tem como objetivo capacitar 280 jovens por ano. Em 2026, a iniciativa já formou 68 jovens agentes ambientais.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura, Kátia Birke, ressaltou a continuidade das ações desenvolvidas junto aos adolescentes. “Recebemos na Casa da Agricultura mais uma turma do Soma para o desenvolvimento de ações ambientais que integram o projeto. A formação dos jovens será fundamental para que possam ser agentes multiplicadores das informações junto à comunidade, fortalecendo a educação ambiental no município. Agradecemos a parceria com o Soma e a todos que estão participando do projeto”, afirmou.

A atividade contou com a participação da instrutora dos cursos de qualificação e aperfeiçoamento do Soma, Luana de Araújo, responsável pela execução, acompanhamento e avaliação das atividades do projeto, além de representantes do projeto Pet Terapia.