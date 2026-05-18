A Câmara Municipal de Americana realizou na quarta-feira (13) sessão solene de entrega de títulos de cidadão americanense aos senhores Benedito de Oliveira Dias e Luiz Antônio Pereira Leite, por relevantes serviços prestados ao município. As homenagens foram motivadas por projetos de decreto legislativo de autoria da vereadora Leonora Périco (PL).

Os títulos de cidadão americanense são entregues a pessoas nascidas em outros municípios que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico em Americana.

Durante o uso da palavra, a parlamentar comentou a relação dos homenageados com a comunidade. “Para mim é um motivo de muita alegria de estar ao lado dessas duas pessoas maravilhosas. Este é o momento de reconhecer a trajetória de cidadãos construídas com muito trabalho, dedicação e principalmente muito amor por Americana. Trabalhei com o senhor Benedito, o qual me mostrou como atender as pessoas da melhor maneira com atenção e humanidade. O senhor Luiz Antônio me deu o exemplo de fé, perseverança e amor ao próximo. Fico muito feliz em ver as famílias que esses dois homens construíram em nossa cidade”, destacou.

Benedito de Oliveira Dias relembrou sua trajetória profissional e os desafios em trabalhar com saúde pública em uma região periférica da cidade. “Conheci muitas pessoas que viviam em situações precárias, mas que apesar das suas condições eram muito valorosas. Trabalhei em um local onde muitos não queriam, encarei esse desafio e agora depois de muitos anos, posso dizer que tenho saudade daquele tempo. Esse título que recebo hoje, gostaria de compartilhar com a minha família. Todos vocês que estão presentes farão parte desse momento inesquecível para mim”, discursou.

Luiz Antônio Pereira Leite salientou como a cidade o recebeu no passado e de que maneira o município foi importante para sua vida pessoal. “Americana sempre foi uma cidade acolhedora, de muito trabalho e de muito progresso. Eu fui acolhido por essa cidade e pelo povo americanense. Esse título reflete o trabalho que nós fizemos ao longo do tempo e demonstra o reconhecimento por parte do legislativo. Assim que cheguei aqui logo consegui emprego e constituí minha família e sou muito grato por tudo isso. Fico muito honrado por hoje ser reconhecido por minha trajetória em Americana”

Biografias

Benedito de Oliveira Dias

Benedito de Oliveira Dias nasceu em Nova Granada em 1947 e mudou-se para Americana em 1988. Casado com Tereza Segato de Oliveira Dias, com quem tem três filhos. No município, iniciou sua trajetória como comerciante e, posteriormente, em 1991, ingressou no serviço público municipal, exercendo a função de porteiro no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Na sequência, passou a atuar como recepcionista no Posto de Atendimento Médico da Vila Mathiensen, unidade que passou a oferecer atendimento ininterrupto à população daquela região, contribuindo de forma significativa para o acolhimento e a organização dos serviços prestados.

Após 16 anos de dedicação à saúde pública, aposentou-se em 2008, deixando sua marca pelo compromisso, pela seriedade e pelo atendimento humanizado à comunidade. Pessoa conhecida e respeitada na região onde reside, construiu uma trajetória pautada na honestidade, na dedicação ao trabalho e no amor à família, sempre contribuindo, de maneira discreta, para o bem-estar coletivo.

Luiz Antônio Pereira Leite

Luiz Antônio Pereira Leite nasceu em 1952 no distrito de Oriundiúva, município de Paulo de Faria, interior de São Paulo. Cresceu em meio à simplicidade da vida rural e aos 18 anos, incentivado por um amigo, mudou-se para Americana em busca de novas oportunidades. Deu início à sua trajetória profissional, passando por importantes empresas, nas quais trabalhou até a aposentadoria.

Em Americana, conheceu Laodicéia, com quem se casou. Juntos, construíram uma família sólida, com três filhos. Ao longo de sua caminhada, destacou-se também pela dedicação à vida religiosa, atuando como presbítero, professor e superintendente da Escola Dominical. Desenvolveu trabalhos na área de assistência social e participou ativamente da construção de igrejas.

Exerceu a função de dirigente na congregação do Jardim das Orquídeas, pastoreou no Jardim da Balsa II e, atualmente, serve como co-pastor no Templo da Adoração de Americana. Reconhecido como exemplo de fé, caráter e amor ao próximo, tornou-se referência como pai espiritual para muitos, sempre disposto a orientar, acolher e estender a mão a quem necessita. Sua trajetória é marcada pela coragem, humildade e profundo compromisso com Deus e com a comunidade.