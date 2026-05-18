Ações da Prefeitura na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima também contemplam outras nove praças e canteiros centrais de seis grandes avenidas da cidade

A recuperação e a zeladoria das praças de Hortolândia é um trabalho periódico, realizado por equipes da Prefeitura, seguindo um cronograma de serviços de acordo com a necessidade de cada espaço localizado em diferentes regiões da cidade. Na semana passada, a poda do mato, limpeza, pintura em geral e manutenção das peças dos playground e academias ao ar livre estão intensificados na Praça do Pastel (região do Jd. Nossa Senhora de Fátima), na praça do Jardim Malta e na praça do Parque do Horto, próxima ao portal de entrada da cidade na divisa com Sumaré.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, a poda do mato e a limpeza também acontecem no Parque Socioambiental do Jardim Amanda, na praça da rua Sete de Setembro (Pq. Ortolândia), no entorno do Centro de Lutas (Vila Real) e Campo do Remanso Campineiro, além da Praça do Coreto, também localizada no Remanso Campineiro, em áreas verdes do loteamento Parque Vasconcelos e na praça da avenida Anhanguera.

Avenidas

Também continua a manutenção e zeladoria nas avenidas da cidade. Nesta semana, as equipes realizam a poda do mato e a pintura de guias em toda a extensão da avenida São Francisco de Assis, desde o portal de entrada da cidade seguindo sentido centro e nas avenidas Anhanguera e Thereza Ana Cecon Breda (Vila Real).

Na semana passada, o mesmo trabalho foi concluído na avenida da Emancipação, no Corredor Metropolitano (avenida Antônio da Costa Santos) e na avenida Olívio Franceschini. Além de manter as áreas limpas e agradáveis, as ações da Administração Municipal facilitam a visibilidade de pedestres e motoristas para evitar sinistros de trânsito.