Bom Prato Móvel atende no Jardim Conceição e Parque Itália em Sumaré

Moradores do Jardim Conceição e do Parque Itália, em Sumaré, estão sendo beneficiados com a presença da unidade do Programa Bom Prato Móvel, que oferece refeições a baixo custo e contribui para a segurança alimentar da população. No Parque Itália, o Bom Prato estará na Rua Palmares, 155, das 11h às 12h. Já no Jardim Conceição, o serviço fica na Rua Carlos Roberto Rocha, 207, das 12h30 às 13h.

Diferentemente das unidades fixas, o local não oferece café da manhã nem jantar. A refeição é disponibilizada pelo valor simbólico de R$ 1. Para quem necessita do serviço no período noturno, o jantar continua sendo oferecido apenas na unidade fixa localizada na região central da cidade.

O Programa Bom Prato é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com o objetivo de fornecer refeições saudáveis, balanceadas e de qualidade nutricional à população de baixa renda.

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Programa

Criado no ano 2000, o programa tornou-se referência em políticas públicas de combate à fome e promoção da segurança alimentar. As refeições são elaboradas por nutricionistas e seguem padrões rigorosos de qualidade, garantindo cardápios equilibrados, com arroz, feijão, proteína, legumes e sobremesa. Além disso, o programa prioriza a dignidade no atendimento, oferecendo alimentação em ambiente adequado e com acompanhamento técnico.

A versão móvel do Bom Prato foi criada para ampliar o alcance do serviço, levando as refeições a regiões com maior vulnerabilidade social ou onde não há unidades fixas. Com estrutura adaptada, os veículos funcionam como restaurantes itinerantes, mantendo o mesmo padrão de qualidade e preço acessível.

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