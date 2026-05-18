Projeto “Com Eles e por Elas” fortalece ações nas escolas de Sumaré

A Secretaria Municipal da Mulher e da Família, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, realizou uma importante reunião de alinhamento do Projeto “Com Eles e por Elas”, envolvendo todos os orientadores das escolas municipais de Sumaré.

O encontro teve como objetivo fortalecer ações de conscientização, prevenção e acolhimento dentro do ambiente escolar, promovendo o diálogo sobre respeito, empatia, combate à violência e valorização das mulheres e das famílias.

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A iniciativa busca ampliar a atuação preventiva nas unidades escolares, incentivando a construção de uma cultura de paz, responsabilidade coletiva e fortalecimento dos vínculos sociais entre alunos, educadores e famílias.

A secretária municipal da Mulher e da Família, Fernanda Pusch, reforçou o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento do projeto e a promoção de ações educativas voltadas à conscientização e proteção social. “O Projeto ‘Com Eles e por Elas’ nasce com a missão de promover conscientização e fortalecer valores dentro das escolas, criando uma cultura de respeito, proteção e responsabilidade coletiva”, destacou a secretária.

Durante a reunião, a gerente geral da pasta, Fernanda Moranza, destacou a importância da integração entre educação e políticas públicas de proteção. “Quando a escola caminha junto com a rede de apoio, conseguimos transformar realidades e construir um ambiente mais seguro, acolhedor e humano para nossos alunos e famílias”, afirmou.

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