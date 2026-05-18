O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste intensificou os serviços de recuperação de asfalto, conhecidos como operação “tapa-buraco”, em diferentes regiões da cidade. A ação é a etapa final após as intervenções da autarquia no reparo de tubulações e na instalação de novas ligações de água e esgoto.

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Nesta semana, aproximadamente 50 reparos foram concluídos. O cronograma recente de manutenções atendeu, prioritariamente, os bairros localizados nas regiões do 31 de Março, Conjunto Habitacional dos Trabalhadores e Jardim Europa.

Eficiência do DAE

Para assegurar a eficiência e a resistência do recapeamento, o DAE estruturou os trabalhos com quatro equipes técnicas atuando de forma coordenada em duas frentes distintas, sendo a 1ª Etapa – Preparação (Caixaria), com duas equipes dedicadas exclusivamente ao preparo e à compactação do solo com a aplicação de brita na área afetada pela obra; e a 2ª Etapa – Finalização, em que outras duas equipes assumem o trecho preparado para realizar a colocação, fixação e nivelamento da massa asfáltica, concluindo o reparo por completo.

A adoção desse processo em duas etapas é o que garante a qualidade da pavimentação, oferecendo maior durabilidade ao asfalto recuperado e segurança aos motoristas que trafegam pelas vias do município após as obras de saneamento.