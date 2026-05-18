Pré-campanha de Andréa Souza começa a engrenar em Nova Odessa

Ex-primeira-dama de Nova Odessa deve concorrer a deputada estadual pelo PL

Conforme se aproxima o período de campanha eleitoral, os possíveis concorrentes a cargos eletivos vão se definindo. Em Nova Odessa, um dos nomes que desponta é o da ex-primeira-dama, Andréa Souza (PL). A esposa do ex-prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PL) deve concorrer a deputada federal e sua pré-campanha vai ganhando tração.

Bill, agora mais recuperado do baque da derrota para o adversário Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) na eleição municipal de 2024, tem estruturado a pré-campanha da esposa. O objetivo é tentar uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), ou pelo menos oxigenar o seu nome.

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Andréa Souza tem buscado qualificação profissional e emocional em cursos, para finalmente encarar as urnas. Ela deve formar uma dobrada com o deputado federal Miguel Lombardi (PL), de Limeira. Atualmente trabalha no gabinete do deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado (PL), que deve concorrer ao Senado.

Apoio

Com o apoio de André do Prado e Bill, a pré-campanha dela ganha maior potencial. O movimento também repete uma busca por reconstruir o grupo político em torno de Bill, algo já visto entre as eleições municipais de 2008 e 2012, quando deu um passo para trás e dois pra frente em seguida.

Um desafio de Andréa Souza e de Bill é agregar novas lideranças políticas da cidade e região, ante as perdas para neogrupos formados por aliados de outrora – agora vereadores – André Faganello (Podemos) e Elvis Garcia-Pelé (PL).

Todas as possibilidades, evidentemente, levam às articulações para a eleição municipal de 2028. Leitinho não poderá mais concorrer e Bill/Andréa figuram com grande potencial de alcançar o eleitorado. Principalmente em um cenário de forte divisão entre os pretendentes a sucessor de Leitinho e os de ‘terceira via’ no município.

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