Casa que pegou fogo em SB domingo, família faz vaquinha

A vendedora Tatiana Daniel, da vila Grego, perdeu seu cachorrinho e começou a vakinha pedindo ajuda para recuperar o imóvel. O NM ficou sabendo que familiares a estão ajudando hoje (segunda-feira) para limpar o imóvel. Foi grande perda de itens e a buldogue que perdeu a vida. Tinha 3 anos.

Link da VAQUINHA

Pix para [email protected] Paola guassi, filha de Tatiana.

Recentemente, nossa casa sofreu um incêndio por causas ainda desconhecidas. As perdas materiais foram muito grandes e estamos reorganizando nossa vida aos poucos após tudo o que aconteceu. Infelizmente, também perdemos um cachorrinho durante o incêndio.

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Criamos esta vakinha para ajudar nos custos mais urgentes desse recomeço. Toda contribuição ou compartilhamento já faz diferença. Obrigada pelo apoio e carinho. ❤️🙏