Casa que pegou fogo em SB domingo, família faz vaquinha
A vendedora Tatiana Daniel, da vila Grego, perdeu seu cachorrinho e começou a vakinha pedindo ajuda para recuperar o imóvel. O NM ficou sabendo que familiares a estão ajudando hoje (segunda-feira) para limpar o imóvel. Foi grande perda de itens e a buldogue que perdeu a vida. Tinha 3 anos.
Pix para [email protected] Paola guassi, filha de Tatiana.
Recentemente, nossa casa sofreu um incêndio por causas ainda desconhecidas. As perdas materiais foram muito grandes e estamos reorganizando nossa vida aos poucos após tudo o que aconteceu. Infelizmente, também perdemos um cachorrinho durante o incêndio.
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Criamos esta vakinha para ajudar nos custos mais urgentes desse recomeço. Toda contribuição ou compartilhamento já faz diferença. Obrigada pelo apoio e carinho. ❤️🙏
A casa pegou fogo na manhã deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste e um animal morreu no acidente. O acidente aconteceu na vila Grego pouco depois das 8h.
INCENDIO EM RESIDENCIA Horário de acionamento: 08:15 Município: SANTA BÁRBARA D’OESTE
Endereço: RUA CEARA, 821 Bairro: Vila Grego Número de Viaturas: 4 Número de bombeiros: 10
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