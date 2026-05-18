Interessados em serviços de coleta de recicláveis e limpeza no evento podem se inscrever na Garagem Municipal

A Prefeitura de Americana, em parceria com a Cooperlírios (Cooperativa de Trabalho de Coleta e Processamento de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis), recebe até o dia 28 de maio as inscrições de interessados em atuar nos serviços de coleta de recicláveis e limpeza durante a 38ª Festa do Peão de Americana.

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O evento será realizado entre os dias 3 e 14 de junho, no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

Ao todo, serão disponibilizadas 80 vagas para os serviços de limpeza, varrição e separação de materiais recicláveis, nos períodos diurno e noturno.

“O trabalho oferecido é uma oportunidade de geração de renda para as famílias. O serviço de limpeza é fundamental para a manutenção e o bem-estar dos visitantes da Festa do Peão. A coleta seletiva integrada é muito importante para a preservação do meio ambiente. Agradecemos a parceria com a Cooperlírios e com o Clube dos Cavaleiros nesta ação”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As inscrições devem ser realizadas na Garagem Municipal – Unidade de Limpeza Pública, localizada na Rua das Seriemas, nº 550, na Vila Mathiensen, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.

Os candidatos precisam apresentar RG, CPF, PIS e comprovante de endereço. No dia 29 de maio, às 9h30, será promovida uma reunião para organização das equipes e definição do cronograma de trabalho, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, nº 1.293.