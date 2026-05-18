Carlo Ancelotti define se Neymar vai ou não vai pra Copa.

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, anunciada nesta segunda-feira (18) por Carlo Ancelotti, também movimenta os bastidores financeiros dos clubes brasileiros.

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Neymar e dinheiro pros clubes

Equipes que tiverem jogadores chamados para o Mundial poderão receber cifras milionárias da Fifa como compensação pela liberação dos atletas.

A entidade vai distribuir mais de US$ 355 milhões, cerca de R$ 1,8 bilhão na cotação atual, por meio do Programa de Benefícios aos Clubes. O valor representa aumento de quase 70% em relação ao montante repassado antes da Copa do Mundo de 2022, no Catar.