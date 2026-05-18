LDO prevê orçamento R$ 1,1 bilhão para 2027 em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste prevê orçamento de R$ 1.123.492.542 para o Município em 2027. A projeção consta na proposta da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que foi apresentada pela Secretaria da Fazenda nesta quarta-feira (13), durante audiência pública. O encontro ocorreu no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” e teve transmissão pela Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz.

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Desse total, o documento traz previsão de R$ 942.102.418 em despesas na Prefeitura, R$ 148.390.124 no DAE (Departamento de Água e Esgoto) e R$ 33 milhões para a Câmara Municipal.

Verbas

Educação e Saúde são as secretarias com maior verba prevista. A LDO também prioriza investimentos em saneamento, obras viárias e esportes. Agora, o projeto será encaminhado à Câmara Municipal, para apreciação dos vereadores.

A LDO é uma das três peças orçamentárias e seu principal objetivo é orientar a elaboração do orçamento anual, buscando sincronizar a lei orçamentária com os objetivos e metas da administração pública. As outras duas são o PPA (Plano Plurianual) e a LOA (Lei Orçamentária Anual).

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