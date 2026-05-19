Nomes ‘grossos’ do PL da região deixaram de dar prestigio ao herdeiro de Jair Bolsonaro e pré candidato a presidente Flávio em evento em Campinas na sexta-feira passada.

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O evento foi marcar o lançamento da pré candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP) a senador por São Paulo. Mas estavam lá o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o presidente da Alesp e ‘padrinho’ de boa parte dos nomes do PL na região- André do Prado.

O encontro aconteceu apenas dois dias depois da bomba da revelação dos áudios de Flávio pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Máster. Vorcaro está preso por conta do escândalo do golpe que seu banco deu em clientes e seu envolvimento com políticos e juízes graúdos.

Fora do PL, mas firme com o time

Único político da região notado no evento, o vereador de Americana Thiago Brochi (que deve migrar para o PP) foi ao encontro e registrou os líderes políticos. Ao NM, ele relatou ter visto mesmo muito pouca gente da região na reunião. Brochi foi reeleito pelo PL em 2024 mas não deve seguir no partido por conta de disputa por espaço.

Seu padrinho político hoje é Derrite.

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